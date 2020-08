LIVE – Le PAGELLE di Siviglia-Inter in diretta su Passione Inter

Ci siamo. Siviglia e Inter si sfidano nella finalissima di Europa League in programma a Colonia. La squadra nerazzurra va a caccia di un trofeo che manca da 9 anni dopo aver eliminato Ludogorets, Getafe, Bayer Leverkusen e Shakhtar Donetsk. Un’occasione importantissima anche per Antonio Conte, ancora a secco in terra europea. Ecco i voti e le pagelle LIVE curate da Passione Inter.

HANDANOVIC 6

GODIN 5

DE VRIJ 6

BASTONI 6

D’AMBROSIO 6

BARELLA 6,5

BROZOVIC 6

GAGLIARDINI 6

YOUNG 6

LAUTARO 6

LUKAKU 7

