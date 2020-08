Siviglia-Inter si avvicina, le probabili formazioni della finale di Europa League

È il giorno più importante nella prima annata da allenatore nerazzurro per Antonio Conte; è una data che rimarrà nella storia dell’Inter, perché la Beneamata ritorna a giocarsi una finale europea 10 anni dopo la magica notte di Madrid. Per una sfida chiave servono scelte azzeccate, se non perfette: ecco quelle (probabili) degli allenatori di Inter e Siviglia.

Se Conte punta ancora sugli 11 che hanno travolto lo Shakhtar Donetsk, Lopetegui tira un sospiro di sollievo per Ocampos, che dovrebbe essere del match:

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos. All. Lopetegui

INTER (3-5-2): Handanovič; Godín, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozović, Gagliardini, Young; Martínez, Lukaku. All. Conte

