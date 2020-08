Siviglia-Inter, Rovazzi: “Ho sentito i ragazzi motivati, sono contento per loro. Lautaro un fenomeno”

Un grande protagonista della musica italiana ma – soprattutto – un grandissimo tifoso dell’Inter. La fede interista di Fabio Rovazzi non è mai stata nascosta e poco prima del fischio d’inizio della finale di Colonia ha parlato ai microfoni di Inter TV. Ecco le sue parole:

Sono davvero contento per loro, li ho sentiti motivati perché alcuni di loro li sento spesso. Speriamo in una bella alzata di Coppa ma sono tranquillo comunque vada. Giocatore preferito? Lautaro Martinez. Ai tempi di Spalletti andai a cena con Javier Zanetti e mi disse: “Hai presente quel ragazzo? Lo conoscerà tutto il mondo”. E aveva ragione. Punto tutto su di lui. Quale giocatore in un mio video? Mi farebbe piacere vedere me e Lukaku nella stessa inquadratura, giusto per vedere se ci entriamo fisicamente. Credo sia 4 volte me. Sarebbe un piacere avere tutta la squadra. Ansia? 10. Sono comunque fiducioso e non sono uno di quelli che soffre. Sono tranquillo”.

