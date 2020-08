Siviglia-Inter, Sanchez verso il pieno recupero. Oggi in campo nell’allenamento, sarà convocato

Alexis Sanchez va verso il definitivo recupero e si prepara a rientrare in gruppo in vista della partita più importante della stagione dell’Inter, la finale di Europa League contro il Siviglia, in programma domani sera a Colonia. Il cileno aveva accusato problemi muscolari durante i quarti giocati contro il Bayer Leverkusen, che l’hanno costretto a saltare la gara con lo Shakhtar Donetsk.

Quest’oggi, però, Sanchez è rientrato regolarmente in gruppo per l’allenamento del pomeriggio, nel quale gli uomini di Conte hanno affinato la preparazione in vista della sfida di domani. Con ogni probabilità, dunque, l’attaccante sarà in panchina per la finale, pronto a subentrare in caso di necessità per spaccare la gara e lottare per centrare l’obiettivo.