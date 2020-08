Verso Siviglia-Inter, Sanchez scalpita: allenamento in campo, spezzone di gara in arrivo?

Alexis Sanchez sembra aver pienamente recuperato dalla distrazione al bicipite femorale della gamba destra, accusata nei quarti di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Nonostante Conte abbia deciso di schierare ancora l’undici titolare che ha travolto in semifinale lo Shakhtar Donetsk, uno spezzone di partita potrebbe essere concesso anche al cileno.

Sanchez, dunque, potrebbe essere schierato a gara in corso contro gli andalusi, solo in caso di estrema necessità: la titolarità, comunque, spetta alla LuLa, pronta ad essere ancora decisiva per i nerazzurri.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<