Social – Skriniar, compleanno a tinte nerazzurre: “Grazie a tutti per gli auguri”

A poche ore dalla gioia per il derby vinto, Milan Skriniar ha raggiunto un altro importante traguardo. Il difensore nerazzurro ha infatti festeggiato quest’oggi il proprio venticinquesimo compleanno, un compleanno a tinte nerazzurre.

E proprio in maglia nerazzurra, Skriniar, tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ha voluto ringraziare tutti coloro i quali gli hanno dedicato un pensiero di auguri. “Grazie mille a tutti per gli auguri!“, questa la didascalia scelta a corredo di un’immagine che lo ritrae in maglia Inter mentre applaude verso il pubblico.