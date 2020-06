Skriniar carica l’Inter: “Scudetto? Tutto può succedere. Dispiace per la Coppa Italia, sul mercato…”

Siamo nella fase clou della stagione dopo tre mesi di stop forzato per l’emergenza Covid-19. L’Inter di Antonio Conte inizia questa sera la rincorsa al duo di vetta. Ai microfoni del quotidiano slovacco Sport Milan Skriniar carica la squadra:

SCUDETTO – “Mancano ancora molte partite prima della fine del campionato e quindi tutto può ancora succedere, faremo il possibile per arrivare più in alto possibile. Crediamo nei nostri mezzi e nelle nostre capacità. Quando siamo stati in casa ci siamo allenati singolarmente ed ora in gruppo, siamo preparati fisicamente. Finalmente siamo tornati in campo, non vedevamo l’ora”.

COPPA ITALIA – “Siamo davvero dispiaciuti per non essere arrivati in finale, dispiace soprattutto per i nostri tifosi. Siamo stati sfortunati, credo meritassimo di più perché non siamo riusciti a segnare ma questo è il calcio. Ora dobbiamo concentrarci su campionato ed Europa League per arrivare più in fondo possibile”.

MERCATO – “Mi dispiace ma di questi temi non parlo”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!