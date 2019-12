TS – Skriniar rischia la cessione: “Troppi errori negli ultimi gol subiti”

Già alla vigilia della stagione si prevedevano tempo di adattamento non brevi per Milan Skriniar, nei confronti di una difesa a 3 che per il centrale dell’Inter ha rappresentato una novità rispetto al passato. Conformarsi ai nuovi movimenti voluti da Antonio Conte, specialmente in un ruolo più idoneo ad un difensore mancino, non è stato assolutamente semplice, anche se pian piano l’ex Sampdoria è riuscito sempre più a prendere confidenza con le richieste dell’allenatore.

Questa mattina, però, Skriniar ha attratto a sé le critiche di Tuttosport che ha evidenziato alcuni errori gravi che potrebbero compromettere il suo futuro nerazzurro. Secondo il quotidiano sportivo torinese, tre delle ultime quattro reti subite dall’Inter sarebbero arrivate su disattenzioni del difensore. Questo l’attacco del giornale: “Con la Spal ha praticamente tolto il piede quando Valoti lo ha puntato, prima di andare al tiro e battere Handanovic; con il Barcellona la sua opposizione al tiro di Ansu Fati è stata non precisa (è andato al contrato lateralmente, come per calciare, piuttosto che opporsi frontalmente); con la Fiorentina ha rincorso per 50 metri Vlahovic senza contrastarlo con decisione”.

Addirittura, secondo Tuttosport, lo slovacco potrebbe rischiare anche la cessione. Grazie alla crescita di Alessandro Bastoni, qualora interlocutori come Barcellona, Real Madrid o Manchester City dovessero bussare alla porta nerazzurra, Marotta e Ausilio si siederebbero volentieri a discutere una possibile partenza. Il cartellino di Skriniar è comunque valutato sui 75-80 milioni di euro: una cifra che permetterebbe ai nerazzurri di mettere a bilancio una super plusvalenza visto che il giocatore, il cui nuovo accordo scadrà nel 2023, a giugno peserà per circa 18 milioni.

