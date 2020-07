TS – Skriniar, che succede? Con una buona offerta, può lasciare l’Inter

L’errore sul momentaneo 1-0 del Verona ha stupito molti spettatori, ma purtroppo si tratta della cosiddetta goccia che ha fatto traboccare un vaso d’incertezze: Milan Skriniar ha perso il pelo e, forse, anche il vizio, come evidenziato nell’edizione odierna di Tuttosport. Lo slovacco è peggiorato, con i numeri che lo testimoniano: ora, con una buona offerta, potrebbe anche partire.

Indubbiamente, se non vi è un’alibi è presente perlomeno un’attenuante: Milan Skriniar non è adatto alla difesa a 3 proposta da Antonio Conte, né sul centrosinistra né sul lato opposto, a destra. Se con Luciano Spalletti si era distinto come uno dei difensori centrali migliori d’Europa, in questa stagione il suo rendimento è calato drasticamente. Le opzioni, dunque, quali sono?

Fermo restando che l’ex Sampdoria non è in vendita, l’Inter potrebbe ragionare in ottica cessione, nel caso in cui arrivassero offerte consistenti. La speranza, comunque, è che riesca ad adattarsi al sistema di gioco del tecnico nerazzurro, evitando di ripetere i numeri disastrosi di questa stagione: 9 gol subiti dalla ripartenza, solamente 8 gare su 28 senza subire gol (al fronte delle 17 della passata stagione) e la mancanza di reti inviolate consecutive dal settembre scorso.

