Mercato – Dall’Inghilterra: Manchester City, Skriniar si allontana. Guardiola bussa alla porta dell’Atletico Madrid per la difesa

Dopo il successo in tribunale – la sentenza favorevole del TAS di qualche giorno fa – il Manchester City comincia a progettare anche i futuri successi sul campo in vista della prossima stagione: e, appresa la notizia che potrà spendere di più, è chiaro che il club allenato da Pep Guardiola si troverà anche a reindicizzare i propri obiettivi sul mercato, per mettere in mano all’allenatore le migliori pedine per insidiare la neo-supremazia del Liverpool. Un processo, questo, che potrebbe interessare anche il mercato in uscita dell’Inter.

Un reparto che Guardiola penserà prioritariamente a rinforzare, quest’estate, è infatti quello difensivo: per il quale, nelle scorse settimane, si era a lungo vociferato di un interessamento dei Citizens nei confronti di Milan Skriniar, centrale dell’Inter che nella difesa a tre di Antonio Conte non si è mai adattato sino in fondo. Ora, però, stando a quanto riporta il quotidiano inglese The Times, in cima alla lista dei desideri di Guardiola non ci sarebbe il centrale slovacco: bensì figurerebbe José Gimenez, difensore dell’Atletico Madrid per il quale la richiesta è di 120 milioni di euro (109,1 milioni di sterline).

La lista di Guardiola individua la presenza anche di altri nomi: tra questi c’è il centrale del Napoli Kalidou Koulibaly, e ci sono anche Diego Carlos del Siviglia e Ruben Dias del Benfica. La posizione di Skriniar, dunque, sembrerebbe essere ora marginale nei pensieri dell’allenatore del City, anche a causa delle prestazioni altalenanti dello slovacco. Che oggi, quantomeno, sembra un po’ più vicino all’Inter. Per il quale, dopotutto, è e rimane un calciatore di fondamentale importanza.

