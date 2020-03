Skriniar: “Combattiamo tutti insieme per questo momento difficile. Mi sarebbe piaciuto affrontare Ronaldo”

Il calcio è ormai fermo da quasi due settimane per l’emergenza Coronavirus che ha fermato l’intero Paese e che ora si sta allargando in tutta Europa. L’Inter – in questi giorni difficili – cerca di stare a fianco dei propri tifosi ed oggi Milan Skriniar ha risposto in diretta alle domande dei tifosi:

VIVERE IL MOMENTO – “Tutti insieme possiamo combatterlo, è un momento difficile”.

CALCIO – “Dobbiamo stare tutti uniti ed insieme, il calcio ci manca. E quando finirà questa situazione sarà ancora più bello stare insieme ai tifosi”.

COSA FARE IN CASA – “Sto a casa con la mia ragazza ed i miei due cani. Non è semplice essere concentrati, sto giocando a freccette”.

PRIMA PARTITA – “Avevo 17 anni all’esordio come centrocampista nel campionato slovacco e abbiamo pareggiato 0-0”.

ATTACCANTE DEL PASSATO – “Mi sarebbe piaciuto affrontare Ronaldo Il Fenomeno”



