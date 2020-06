Skriniar out per squalifica: Conte corre ai ripari. Godin e D’Ambrosio, ora tocca a voi!

Troppi gol subiti nelle ultime giornate di campionato. La difesa nerazzurra si è sgretolata nella seconda parte di stagione, dopo un avvio che aveva fatto sognare Conte e i tifosi.

Ora il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti anche con la squalifica di 3 giornate inflitta a Milan Skriniar. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, questo scenario potrebbe trasformarsi in una chance importante per chi, come D’Ambrosio e soprattutto Godin, non aveva trovato alcuno spazio in queste prime gare dopo lo stop.

Il difensore uruguaiano potrebbe ora dimostrare il proprio valore e chissà cambiare le sue sorti all’Inter. L’azzurro, jolly difensivo per Conte, è stato già impiegato nel ruolo di terzo centrale e così, dopo alcuni problemi fisici, potrebbe tornare utile alla causa nerazzurra.

