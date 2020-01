Skriniar: “100 presenze all’Inter significano molto. Non mi aspettavo di giocare così tanto”

In attesa della versione integrale del nuovo appuntamento con la rubrica di Inter TV Unboxing, ecco che il club nerazzurro ha pubblicato un piccolo estratto dell’intervista realizzata a Milan Skriniar. Il difensore slovacco, arrivato tre anni fa a Milano, ha già raggiunto il traguardo delle 100 presenze, consacrandosi come una delle colonne portanti della squadra degli ultimi anni. Questa sera, a partire dalle 21.30, verranno mandate in onda tutte le sue parole.

Questa l’anticipazione: “100 presenze? Significa tantissimo per me. Sono venuto 3 anni fa e ho giocato già 100 partite. Non mi aspettavo che arrivasse così in fretta. Quando sono arrivato ero un ragazzino che giocava a pallone: all’Inter sono cresciuto tanto come calciatore ma anche come uomo”.

