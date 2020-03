Skriniar, Manchester City di nuovo all’assalto: il difensore per l’Inter però è incedibile

Milan Skriniar e l’Inter, un matrimonio destinato a durare a lungo nonostante le pressioni in arrivo dal calciomercato. Negli ultimi mesi il difensore slovacco è sembrato riprendersi dopo l’avvio complicato nella difesa a tre di Antonio Conte. L’ex Sampdoria è sembrato spesso lontano dai suoi standard ma oggi sta lavorando senza sosta per tornare a fare la differenza in campo come nelle ultime due stagioni, alzando la testa e la voce per farsi sentire contro tutto e tutti.

Nonostante il lieve calo di rendimento, Calciomercato.com racconta dell’interesse mai davvero svanito del Manchester City di Guardiola. Lo scorso anno a gennaio i Citizens offrirono 60 milioni per il difensore, tutti rispediti al mittente da parte dell’Inter. In estate il club di Manchester tornerà all’assalto del giocatore che i nerazzurri valutano non meno di 85 milioni e che resta tra gli incedibili della Beneamata. Conte e Marotta puntano su di lui e non lo lasceranno partire: c’è infatti anche il nome di Skriniar sull’Inter del futuro.

