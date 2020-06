Stangata Skriniar, la decisione dell’Inter: niente ricorso e multa interna

Piove sul bagnato in casa Inter. Antonio Conte dovrà fare a meno di Milan Skriniar per la trasferta di Parma, in programma domenica sera al Tardini.

Il difensore slovacco, espulso nel finale di gara contro il Sassuolo, è stato squalificato per 3 giornate dopo aver rivolto un’espressione offensiva all’arbitro Mariani accompagnata da un’esclamazione blasfema.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, arrivano importanti aggiornamenti. L’Inter non farà ricorso ma sanzionerà con una multa Skriniar per il comportamento avuto sul terreno di gioco. Lo slovacco inoltre pagherà una conseguente ammenda da 10mila euro.

