Sky – Ancora precauzioni a Milano: annullato il pranzo UEFA tra Inter e Ludogorets

Sarà sicuramente una serata particolare quella di questa sera: in un San Siro completamente deserto, a causa dell’emergenza Coronavirus scoppiata in Italia in settimana, si giocherà il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Inter e Ludogorets. Già ieri all’arrivo del club bulgaro a Milano l’aria era decisamente surreale, con tutti i membri della squadra e dello staff muniti di mascherine.

Oggi – come riporta Sky Sport – continuano le misure di precauzione: è stato infatti annullato il classico pranzo UEFA tra le due società. Gli spostamenti di Inter e Ludogorets saranno dunque ridotti al minimo e non solo: sono solo 500 le persone autorizzate ad assistere al match di questa sera tra giornalisti, addetti ai lavori e steward. Un ambiente davvero surreale.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!