Sky – Verso Atalanta-Inter, Sensi è tornato in gruppo e risponde bene. Un solo assente nella seduta odierna

Il ritorno di Stefano Sensi in gruppo rappresenta una grandissima notizia in casa Inter. Non tanto per la sfida esterna contro l’Atalanta – ultimo match del campionato che deciderà la griglia finale nelle zone alte della classifica – quanto in vista della ripresa dell’Europa League nel mese di agosto. In vista di sabato sera, infatti, l’ex Sassuolo potrebbe finire tra i convocati in panchina nella migliore delle ipotesi, ma un suo impiego anche a partita in corso è del tutto da escludere.

L’intensità mostrata dal centrocampista in allenamento rappresenta però un ottimo segnale in virtù dello scontro con il Getafe del 5 agosto e di un’eventuale lungo percorso in Europa League che l’Inter si augura di poter affrontare. Non ci sono ancora grandissime indicazioni in merito alla formazione che verrà schierata a Bergamo, ma va registrata la sola assenza di Matias Vecino dalla seduta odierna. Il centrocampista uruguagio ha chiuso la stagione in anticipo dopo l’intervento al ginocchio della scorsa settimana e il suo nome tornerà presumibilmente di moda in ottica mercato nelle prossime settimane.

