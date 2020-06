Sky – Barella non al meglio, a rischio la trasferta di Parma. Anche Lautaro in dubbio

L’Inter deve riprendere subito il cammino e alzare la testa dopo il pareggio casalingo ottenuto ieri sera contro il Sassuolo. Il calendario fitto di impegni, infatti, non permette soste e per la squadra di Antonio Conte non ci sono momenti di riposo. L’allenatore leccese deve fare i conti, però, con le notizie che arrivano dall’infermeria, che non sono di certo rassicuranti. Come riportato da Sky, Nicolò Barella non è al meglio della condizione fisica e rischia di saltare la sfida di domenica contro il Parma.

Ma le brutte notizie non finiscono qua: anche il suo compagno Lautaro Martinez avrebbe accusato un fastidio alla schiena ed anche lui è in dubbio in vista della trasferta del Tardini. Sono notizie che sicuramente non fanno piacere al popolo nerazzurro, che sperano di accorciare quanto più possibile il distacco che c’è con Juventus e Lazio. Barella non era stato impiegato nell’ultimo match e forse il motivo di questa scelta è dettata proprio dalla sua condizione fisica non ottima. Domenica è vicina e Conte deve ridisegnare la sua formazione.

