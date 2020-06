Sky – Brozovic, nuovi test nelle prossime ore: obiettivo Parma

Ha fretta di rientrare in campo Marcelo Brozovic e tornare il prima possibile a disposizione di Antonio Conte. Il centrocampista croato, che lo scorso venerdì ha accusato in allenamento un risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra, potrebbe già essere convocato per la sfida di domenica prossima contro il Parma. I nerazzurri saranno infatti di scena al Tardini nel posticipo delle 21.45, in un match sulla carta difficile visto lo stato di forma della squadra di Roberto D’Aversa.

Considerati gli infortuni di Matias Vecino e Stefano Sensi, riavere Brozovic sarebbe una grandissima notizia per Conte. Secondo Sky Sport effettivamente il centrocampista croato potrebbe affrettare i tempi del recupero, inizialmente previsto su un periodo di circa 10 giorni. Ad ogni modo saranno decisivi i test cui si sottoporrà l’ex Dinamo Zagabria nelle sedute di domani e venerdì che metteranno alla prova definitivamente le sue condizioni fisiche. Sarà poi nella giornata di sabato che, presumibilmente, verrà presa una decisione sulla sua convocazione.

