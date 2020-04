Sky – Cagliari stupito dalle parole di Lukaku: nessun caso di influenza nella loro rosa

Le parole pronunciate ieri da Romalu Lukaku sulla presunta influenza che avrebbe colpito ben 23 dei 25 giocatori nerazzurri a inizio 2020, hanno fatto discutere parecchio. L’attaccante belga ha parlato anche di un particolare episodio contro il Cagliari, quando Milan Skriniar uscì dopo pochi minuti dal campo perché si sentì svenire.

Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, proprio in casa Cagliari queste parole sono state accolte con stupore. Buona parte della rosa di Walter Zenga era da tempo già vaccinata per l’influenza e i classici sintomi sarebbero stati subito notati e affrontati dallo staff medico, cosa che non è mai avvenuta. Tant’è, prosegue l’emittente, che analizzando le liste dei convocati delle tre partite successive alla gara coi nerazzurri non risultano giocatori assenti per motivi di salute.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!