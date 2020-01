Sky – De Vrij e Sensi out con la Fiorentina, torna Vecino titolare

Avrà poche scelte per stasera Antonio Conte per la partita di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma a San Siro alle 20:45. I nerazzurri infatti – come racconta Sky Sport – dovranno fare a meno sia di Stefan De Vrij che di Stefano Sensi.

Il difensore olandese resterà a casa a causa di un’influenza che lo ha colpito in queste ore e non verrà rischiato visto l’impegno difficile di domenica in campionato contro l’Udinese. Stessa cosa per Stefano Sensi, uscito acciaccato dalla gara contro il Cagliari. A difesa dunque agiranno Godin, Ranocchia e Bastoni davanti ad Handanovic. Sulle fasce ci saranno invece Candreva e Young, mentre Vecino tornerà titolare dopo il chiarimento con Conte. Davanti la coppia Lautaro-Sanchez. C’è grande attesa per il neo acquisto Eriksen, che verrà portato in panchina e potrebbe già esordire.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Vecino, Borja Valero, Barella, Young; Lautaro, Sanchez.



