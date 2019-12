Sky – Dubbi Candreva e Borja, davanti c’è Esposito. Le ultime di formazione in vista del Genoa

L’emergenza a centrocampo non sarà un alibi: Antonio Conte – come detto in conferenza – vuole chiudere questo 2019 con una vittoria per dare un segnale importante a tutto il campionato. Davanti all’Inter ci sarà un Genoa in grande difficoltà che ha un estremo bisogno di punti.

Come riportato da Andrea Paventi ai microfoni di Sky Sport, la formazione che scenderà in campo domani alle 18.00 non è stata ancora decisa dal tecnico, che ha avuto buone notizie dagli ultimi allenamenti: “Ci portiamo molti dubbi sulla formazione di domani, credo che Conte deciderà poco prima della partita. Ci sono le situazioni di Candreva e Borja Valero, ma anche di Sensi e Gagliardini che potrebbero andare in panchina. Dall’inizio nessuno dei due. Accanto a Vecino e Borja potrebbe giocare il giovane Agoumé o in alternativa Candreva. A destra agirà D’Ambrosio, mentre a sinistra è ballottaggio Biraghi/Lazaro. Davanti Esposito è favorito su Politano. Dietro Godin, De Vrij, Skriniar davanti ad Handanovic. Il modulo è il 3-5-2″.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Candreva/Agoumé, Borja Valero, Vecino, Lazaro/Biraghi; Esposito/Politano, Lukaku. All. Conte

