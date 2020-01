Sky – Eriksen già a disposizione per domani! Ora la palla passa a Conte

Christian Eriksen potrebbe esordire già domani sera in Coppa Italia. E’ questa la notizia degli ultimi minuti riferita da Matteo Barzaghi. Come riporta il giornalista di Sky Sport infatti, il trasferimento e tutti i documenti necessari per il centrocampista danese sono arrivati e dunque il calciatore può essere utilizzato.

Antonio Conte – data l’emergenza a centrocampo a causa degli infortuni di Brozovic e Gagliardini, e la situazione in stand-by di Vecino – non è escluso che possa concedergli qualche minuto contro la Fiorentina domani sera. La scelta è tutta del tecnico: Eriksen potrà quindi esordire a San Siro prima del derby contro il Milan in programma domenica sera 9 febbraio.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!