Sky – Inter, il ‘patto per l’Europa’ sta dando i suoi frutti: Conte soddisfatto, c’è serenità

Vincere aiuta a vincere ed anche a rasserenare gli animi. E l’Inter, in questo senso, ne è l’esempio più lampante. Dopo i giorni burrascosi vissuti nel post Atalanta-Inter causati dagli inaspettati sfoghi di Antonio Conte, il passaggio del turno ai quarti di finale di Europa League sembra aver rasserenato gli animi. Il 2-0 ottenuto contro l’ostico Getafe di Bordalas ha portato con sé anche un’ottima prestazione della squadra, in particolar modo per la difesa, protagonista di un altro ‘clean sheet’.

La conferma, infatti, arriva da Matteo Barzaghi di Sky che, in collegamento da Gelsenkirchen, conferma il clima sereno e disteso nell’ambiente Inter dopo la vittoria contro il Getafe. Il ‘patto per l’Europa’ siglato tra Conte e Steven Zhang sembra funzionare, con la promessa di rivedersi a manifestazione terminata per capire come proseguire in vista del futuro.

