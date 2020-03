Sky – Inter, la ripresa degli allenamenti non è la priorità. Ecco la posizione del club

Dopo una quarantena a Milano durata due settimane, l’Inter ha dato il lasciapassare a sette giocatori per tornare nei rispettivi Paesi per raggiungere le loro famiglie. Si tratta di Brozovic, Handanovic, Young, Lukaku, Moses, Godin e Eriksen.

Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione Coronavirus in casa Inter le ha date poco fa Sky Sport 24, spiegando come per la società nerazzurra la ripresa degli allenamenti non sia assolutamente una priorità. L’obiettivo primario del club è la salute di tutti i suoi giocatori – che comunque si stanno allenando tutti quanti nelle loro rispettive abitazioni – e questo rimarca la sensibilità dimostrata da tutti i componenti della società nelle scorse settimane sul tema.



