Sky – Inter-Ludogorets: sicuri tre forfait, migliorano le condizioni di Esposito. Il punto

Sky Sport aggiorna la situazione infortuni in casa Inter. La squadra di Antonio Conte che si prepara alla gara di ritorno di Europa League contro il Ludogorets, in uno stadio Meazza deserto a causa delle disposizioni per il Coronavirus.

Per il tecnico nerazzurro, buone notizie per quanto riguarda Sebastiano Esposito, che ha lavorato in parte con il gruppo e migliora le sue condizioni. Continuano il lavoro personalizzato tre nerazzurri: Roberto Gagliardini, Stefano Sensi e Samir Handanovic, che sicuramente salteranno la gara di ritorno contro i bulgari. Il numero uno e capitano dell’Inter vuole esserci contro al Juventus.

Nei prossimi giorni, probabilmente già domani, sono previsti nuovi esami alla sua mano sinistra. I medici, in caso di riscontro positivo, daranno l’ok per il rientro completo in gruppo già venerdì o sabato, così da poter scendere in campo allo Stadium. Probabile che, contro i bianconeri, Gagliardini possa essere almeno in panchina. È necessaria, invece, più cautela per l’ex Sassuolo, reduce dall’infrazione allo scafoide e alla ricerca della forma migliore dopo i vari infortuni.

