Sky – Inter, Marotta accetterà le decisioni dell’assemblea ma è pronto a fare opposizione

Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista da sempre vicino alle vicende nerazzurre Andrea Paventi ha riassunto le ultimissime novità in merito alla posizione della Beneamata. Dopo il duro sfogo del presidente Steven Zhang di ieri sera via social, attraverso una Instagram Story, la Procura Federale della Figc ha aperto un’inchiesta in merito ai toni utilizzati dal numero uno interista. Inoltre, in relazione alle decisioni sui recuperi delle gare rinviate, la società nerazzurra sembrerebbe costretta ad adattarsi a quanto verrà fuori dall’assemblea di Lega di domani.

“La posizione della società nerazzurra confronti della presidenza della Lega – racconta l’inviato Andrea Paventi – è sicuramente critica. C’è distanza siderale rispetto alle diverse posizioni: domani Marotta sarà a Roma per far capire che il club è contrario alle decisioni dei recuperi che verranno messe all’approvazione delle diverse società. L’idea è quella di far slittare il campionato di una giornata rispetto al suo calendario originario. Le parole di Zhang inoltre hanno scosso anche la Procura Federale della Figc che ha aperto un’inchiesta. I termini utilizzati, come ad esempio ‘pagliaccio’ rivolto a Dal Pino, meritano approfondimenti”.

In merito alla decisione sui recuperi, il giornalista commenta così: “La sensazione è che l’Inter alla fine, pur avendo una posizione contraria, si adatterà a quelle che saranno le decisioni democratiche dell’assemblea. Accetterà la decisione restando distante da quelle posizioni e, per dirla in termini politici, facendo anche opposizione”. Clima sempre più teso quello che circonda i nerazzurri in vista dell’assemblea di Lega di domani. Intanto però l’Inter giovedì tornerà in campo, per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli.



