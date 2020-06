Sky – Inter-Sampdoria, conferme su Gagliardini: affiancherà Barella ed Eriksen

Ci siamo. Manca davvero pochissimo al ritorno in Serie A dell’Inter. A San Siro i nerazzurri si troveranno di fronte la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri per il recupero della 25^ giornata. Ritornano però i problemi di infortunio – soprattutto a centrocampo – per Antonio Conte: sono infatti indisponibili sia Vecino che Marcelo Brozovic.

Come riporta Matteo Barzaghi sarà Roberto Gagliardini ad agire al fianco di Nicolò Barella e Christian Eriksen. Nel frattempo l’ingresso allo stadio – in questo frangente di emergenza sanitaria – è apparso tranquillo, come riporta il giornalista: “Ingressi controllati e tutto ben organizzato”.



