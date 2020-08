Sky – Inter, seduta di scarico nel pomeriggio. Domani esami strumentali per Sanchez

L’Inter è pronta a tornare in campo. Per ora, in attesa di sapere chi sarà l’avversario in semifinale tra Shaktar Donettsk e Basilea, solo su quello di allenamento. La formazione di Antonio Conte, riporta Sky Sport, verso le 17/17.30 di questo pomeriggio svolgerà una seduta di scarico. Per la giornata di domani, invece, riprenderanno gli allenamenti di preparazione alla sfida di lunedì.

Una sfida che, salvo (fortunati) cambiamenti dell’ultimo minuto, non vedrà tra i presenti Alexis Sanchez. L’esterno cileno, entrato al 64′ al posto di Lautaro Martinez, ha rimediato un risentimento al flessore della gamba destra all’ottantottesimo minuto, rimanendo comunque in campo dacché le sostituzioni erano state esaurite. Domani ci saranno i controlli strumentali, che dovrebbero confermare il difficile recupero per lunedì.