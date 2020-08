Sky – Inter, tamponi prima del viaggio in Germania. Verso la conferma dell’undici anti-Getafe

Nuovo giro di tamponi per l’Inter di Antonio Conte, che ha archiviato la pratica Getafe ed ora è pronta a lanciarsi nella sfida contro il Bayer Leverkusen, in programma lunedì sera alle ore 21 e valevole per i quarti di finale di Europa League. Lo riporta Tuttomercatoweb, che riferisce quanto affermato da Sky Sport.

Secondo la testata satellitare, i nerazzurri hanno svolto questa mattina la sessione d’allenamento ad Appiano Gentile, prima di eseguire appunto il giro di tamponi che ha preceduto la partenza per la Germania. Riguardo la formazione, contro il Bayer Leverkusen dovrebbe essere confermato l’undici titolare che ha superato il Getafe.

