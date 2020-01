Sky – La probabile di Udinese-Inter: Eriksen dal 1′, Barella play. Scelto il partner di Lukaku

In attesa delle ultime novità dal mercato, l’Inter di Conte questo pomeriggio si troverà ad Appiano per la seduta pomeridiana in vista della trasferta di Udine in programma domenica sera alla Dacia Arena.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Conte è intenzionato a schierare dal 1′ Christian Eriksen nel centrocampo nerazzurro con Barella nella posizione di play davanti alla difesa. Vecino il terzo centrocampista, ai lati Candreva e Young. Tornano in difesa De Vrij e Skriniar al fianco di Bastoni, in avanti chance importante per Sanchez al fianco di Lukaku. Attesa per Brozovic.

LA PROBABILE NERAZZURRA:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Barella, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku.

