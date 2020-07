Sky – L’Inter vuole continuare con Conte. A fine stagione il colloquio con Marotta: i tre punti fondamentali

Ci sono possibilità che Antonio Conte lasci la panchina dell’Inter la prossima stagione? Dopo il pareggio di ieri sera contro l’Hellas Verona è questa la domanda che tutti i tifosi nerazzurri si fanno e – secondo la redazione di Sky Sport – la risposta al momento non c’è. La società vuole continuare con il tecnico il progetto iniziato in estate, ovvero far tornare l’Inter sul tetto d’Italia. La stagione al momento non è stata sicuramente esaltante ed al termine ci sarà il colloquio con Beppe Marotta e gli altri rappresentanti della società per cercare di capire come arrivare a vincere. Il “come continuare insieme determinerà anche il se continuare insieme. Bisognerà capire se gli intenti di entrambe le parti, per la crescita della squadra, sono uguali” ha commentato Luca Marchetti.

Sono tre i punti fondamentali su cui verterà il colloquio tra allenatore e dirigenza:

TEMPISTICHE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI – Si cercherà di capire se l’Inter è pronta e vuole vincere subito il prossimo anno, oppure l’intento è solo quello di fare un ulteriore step in avanti. Quest’anno il piazzamento Champions League è stato legittimato ed è un miglioramento rispetto allo scorso.

VALUTAZIONE DELLA ROSA – Bisognerà capire chi è un giocatore meritevole di vestire una maglia importante come quella dell’Inter, oppure chi non è in grado.

MERCATO – Saranno protagonisti i giocatori già pronti per la vittoria – e l’esempio è quello di Arturo Vidal – oppure i calciatori giovani per il futuro come Sandro Tonali? Ovviamente non è escluso che possano arrivare entrambi.

Il club – sempre secondo Sky – è contento di aver consolidato il 4° posto anche se si aspettava qualcosa in più. La volontà è quella di continuare con Antonio Conte.

