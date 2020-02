Sky – Ludogorets-Inter, Eriksen dal 1′ con Borja. Difesa inedita per Conte

E’ un periodo molto denso di partite e l’Inter dovrà inevitabilmente gestire le forze per cercare di arrivare al 100% agli appuntamenti importanti delle prossime settimane. Dopo la sfida di questa sera con il Ludogorets infatti, i nerazzurri affronteranno la Sampdoria, di nuovo i bulgari per il ritorno, la Juventus e poi il Napoli per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Insomma Conte non vuole lasciare nulla al caso e le non convocazioni di Brozovic e Skriniar ne sono un esempio. Stasera è probabile – come riporta Sky – l’utilizzo dal 1′ di Eriksen, a fianco Borja Valero e Vecino. Turno di riposo anche per De Vrij e dunque il terzetto davanti a Padelli sarà composto da Godin, Ranocchia e D’Ambrosio, in una difesa davvero inedita.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL’INTER

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D’Ambrosio; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro, Sanchez. ALL. Conte



