Sky – Lukaku non riposa, Eriksen di nuovo dalla panchina: la probabile di Inter-Napoli

Tra poco si ritorna in campo, di nuovo al Meazza ed ancora una volta una partita importante in questa settimana incandescente: alle 20:45 l’Inter di Antonio Conte sfiderà il Napoli nella gara d’andata di semifinale di Coppa Italia. La vincente affronterà in finale chi passerà il turno nell’altra semifinale, tra Juventus e Milan (in programma sempre domani a Milano).

A distanza di tre giorni dal derby vinto però, Conte – come riporta Sky Sport – cambia pochissimo rispetto agli undici iniziale della sfida contro il Milan. Se infatti fino a ieri si pensava ad un possibile riposo per Romelu Lukaku – anche in vista del big match contro la Lazio di domenica sera – il tecnico nerazzurro lo schiererà ancora una volta titolare, questa volta al fianco di Lautaro Martinez rientrato dalla squalifica.

A centrocampo ci sarà invece il ritorno in campo di Stefano Sensi e dovrebbe essere ancora una volta Eriksen a fargli posto. Sulle fasce confermati i cambi con Moses e Biraghi. Ecco, di seguito, la probabile formazione:

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro.



