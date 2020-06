Sky – Marotta e Zanetti ad Appiano, la squadra è arrabbiata. In campionato si pensa al filotto

Si riprende ad Appiano Gentile dopo l’eliminazione di sabato sera in Coppa Italia in vista del recupero della 25^ giornata di Serie A in programma domenica alle 21:45 a San Siro contro la Sampdoria. Come riporta Sky Sport l’Inter è arrabbiata per l’obiettivo sfumato. Squadra e società – con la presenza di Marotta e Zanetti al Centro Sportivo – hanno ora in testa solo il campionato per rifarsi.

Il calendario infatti appare favorevole: le prossime 7 partite sono sulla carta tutte alla portata, con i nerazzurri di Antonio Conte che sfideranno tutte squadre dietro in classifica. Infilando un filotto importante l’Inter potrà cercare di rosicchiare qualche punto a Juventus e Lazio e tornare in corsa. Per la sfida di domenica si dovranno valutare gli acciaccati, soprattutto in difesa: De Vrij, D’Ambrosio e Godin.



