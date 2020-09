Sky – Per de Vrij è distorsione alla caviglia: nelle prossime ore a Milano per gli accertamenti

Arrivano ulteriori dettagli relativi all’infortunio occorso a Stefan de Vrij durante il ritiro della nazionale. Il centrale dell’Inter, stando al comunicato diffuso dagli Oranje, ha lasciato il ritiro della nazionale in mattinata a causa di un problema fisico, del quale ha parlato poi anche il ct Dwight Lodeweges descrivendo il ragazzo come “molto dispiaciuto”. Stando alle ultime riportate da Sky, il problema accusato da de Vrij è una distorsione alla caviglia, a quanto pare piuttosto leggera. Nelle prossime ore, comunque, sarà a Milano per fare gli opportuni accertamenti con il dottor Volpi.

