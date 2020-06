Sky – Scatta l’ora di Eriksen. Conte punta sul 3-4-1-2 e la panchina lunga per la rincorsa alla vetta

Christian Eriksen vuole prendersi l’Inter: come riporta Sky Sport è l’ora del danese. L’ex Tottenham dopo il poco utilizzo prima dello stop per l’emergenza Covid-19 ha avuto tutto il tempo per potersi integrare nel nuovo gruppo di Antonio Conte. Se prima era difficile aspettarsi molto da un calciatore appena arrivato da una realtà totalmente differente, ora il tecnico nerazzurro è pronto a cambiare modulo per inserire negli 11 titolari Eriksen: si pensa infatti al 3-4-1-2.

Nella rincorsa alla vetta che partirà il 21 giugno nel recupero contro la Sampdoria l’Inter dovrà puntare anche sulla panchina lunga e sui giocatori che fino ad ora hanno avuto poco utilizzo: Bastoni, Sanchez, Gagliardini ed anche Moses. Le partite sono tante e ravvicinate e Conte dovrà affidarsi anche a loro.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!