Sky – Semifinali di Coppa Italia verso l’anticipo: c’è l’ok del Ministro Spadafora

Il calcio italiano riprende ma le polemiche non si stoppano: con la formulazione del nuovo calendario e quindi con l’inizio della Coppa Italia il 13 giugno, l’Inter – così come il Milan – hanno manifestato tutta la loro frustrazione per le date. I nerazzurri infatti – con il 20 giugno giorno fissato per il recupero contro la Sampdoria – giocherebbero ogni 3 giorni fino ad agosto in caso di passaggio del turno contro il Napoli (c’è da ribaltare lo 0-1 di San Siro).

I club dunque hanno chiesto alla Lega di poter anticipare le semifinali di ritorno di Coppa Italia e – secondo quanto riportato da Sky Sport – ci sarebbe l’ok di massima del Governo e del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Le nuove date non sono ancora note: la proposta è 11-12 giugno.



