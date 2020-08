Sky – Skriniar sorpassa Godin, ballottaggio sulla destra. Le ultime in vista di Inter-Bayer Leverkusen

Giornata di vigilia per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri infatti domani sera a Düsseldorf affronteranno il Bayer Leverkusen per i quarti di finale di Europa League. La squadra è già arrivata in Germania dove – riporta Sky Sport – nel pomeriggio svolgerà la classica seduta video prima delle parole in conferenza stampa del mister e della rifinitura alle 19:30.

Per quanto riguarda le ultime di formazione Milan Skriniar sorpassa Diego Godin per affiancare Stefan De Vrij e Bastoni, mentre il centrocampo dovrebbe essere uguale a quello schierato contro il Getafe lo scorso mercoledì. Ancora panchina quindi per Christian Eriksen. Davanti non si tocca la Lu-La.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

