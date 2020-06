Sky Sport – Eriksen, il trequartista e le certezze in attacco: missione Napoli per l’Inter di Conte

Christian Eriksen al centro della rinascita. L’Inter si prepara in vista della sfida del San Paolo contro il Napoli ed il danese, arrivato a gennaio in nerazzurro, scalpita in attesa di scendere in campo dall’inizio per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. In base agli ultimi aggiornamenti diffusi da Sky Sport infatti, l’ex Tottenham appare in pole position per un posto da titolare nel ruolo da trequartista del 3-4-1-2 interista, ormai nuovo terreno di caccia di Antonio Conte, pronto a sfruttare le risorse in arrivo dall’ultimo acquisto stellare.

La formazione anti Napoli riserva ancora diversi dubbi per il tecnico nerazzurro, in attesa di conoscere il suo primo undici post emergenza. Skriniar e Ranocchia si sono allenati regolarmente negli ultimi giorni a differenza degli acciaccati de Vrij, D’Ambrosio e Bastoni, con Godin che sembrerebbe ko in vista del match del San Paolo. Nel 3-4-1-2, in mezzo spazio a Brozovic e Barella, con Eriksen in vantaggio su Sensi per il ruolo di trequartista alle spalle di Lukaku e Lautaro. Questa la prima bozza di formazione della Beneamata in formato Coppa Italia, aspettando di sciogliere i dubbi sulle fasce. Il danese al centro dell’Inter: così Conte mette nel mirino gli obiettivi stagionali.

