Sky Sports UK – Eriksen è un fattore: primo in tre speciali classifiche. Quante occasioni create!

E’ sicuramente uno dei centrocampisti più forti d’Europa e – probabilmente – anche uno dei più decisivi. Christian Eriksen lo è sicuramente in Premier League che però sta per lasciare: il danese è in scadenza con il Tottenham ma non rinnoverà il contratto e l’Inter è pronta a sferrare l’attacco decisivo in questi giorni per portarlo a Milano già nella sessione attuale di mercato.

Sky Sports UK ha mostrato alcuni dati relativi ad Eriksen da quando è arrivato in Premier League, dalla stagione 2013/2014. Ebbene il centrocampista è primo in tre speciali classifiche: quella degli assist (60), quella delle occasioni create (ben 547) e quella delle grandi occasioni create (70). Gli Spurs perderanno parecchio con l’addio di Eriksen, Antonio Conte però è già pronto per abbracciarlo.

