Sky Sports UK – Un altro ex Inter per il Tottenham: Mourinho punta Kondogbia

Certi amori fanno giri immensi, e poi ritornano. A volte, invece, un amore può nascere senza precedenti, tra due sconosciuti che non si sono mai incontrati; potrebbe essere il caso di José Mourinho e Geoffrey Kondogbia, ex nerazzurri che non avevano mai condiviso il medesimo spogliatoio nello stesso momento. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, lo Special One sarebbe infatti sulle tracce dell’ex Monaco, attualmente al Valencia.

Kondogbia, uno dei migliori tra le fila degli iberici nella doppia sfida di Champions League contro l’Atalanta, avrebbe stregato Mourinho con le sue doti tecnico-tattiche; sotto la guida di Marcelino prima e Celades poi, ha dimostrando di essere migliorato rispetto all’infausto periodo nerazzurro. In questa stagione, però, Kondogbia è stato rallentato dagli infortuni: tra settembre e dicembre non ha potuto incidere in 8 partite.

Semplice suggestione o reale interessamento? La palla passa al Tottenham, che deve rialzarsi dopo il tracollo in Champions League contro il Lipsia.



