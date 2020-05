Sky – Tra attesa ed intensità: la giornata dell’Inter ad Appiano Gentile

E’ una giornata importante ma anche di attesa per tutti i club di Serie A. L’Inter ad Appiano Gentile continua ad allenarsi – secondo quanto riporta Sky Sport – con grandissima intensità. La volontà della squadra e di Antonio Conte è quella di riprendere la forma prima dello stop per tornare a caccia della Juventus e dello scudetto.

Oggi presenti alla Pinetina c’erano anche Beppe Marotta, Piero Ausilio ed Javier Zanetti: il club sta aspettando le risposte da parte dei vertici per la ripresa. L’Inter infatti spinge per tornare in campo subito contro la Sampdoria e recuperare la partita in meno per mettersi subito in pari con le altre contendenti.



