Sky – Vecino torna a correre: ecco i tempi di recupero

Archiviata la vittoria in rimonta (1-2) contro il Parma, l’Inter è immediatamente tornata in campo. Prossimo obiettivo della squadra di Conte è il derby lombardo contro il Brescia. Nella seduta quotidiana ci sono state due importanti, speranzose novità. La prima riguarda Matias Vecino, mentre la seconda Marcelo Brozovic. Il centrocampista uruguaiano, come riporta Sky Sport 24, continua a percorrere la strada che porta al recupero.

Il 28enne quest’oggi ha infatti ripreso a correre, pur svolgendo un lavoro personalizzato. A parte anche il croato. Se le speranze di rivedere già da mercoledì Vecino in campo sono esigue (tornerà per le prossime partite) non lo sono per Brozo. Domani infatti staff tecnico e medico valuteranno le condizioni del regista. Non è dunque da escludere del tutto un ritorno già a partire dalla sfida contro la formazione di López.

