Sky – Verso Inter-Genoa, Conte in piena emergenza. Ballottaggio Esposito-Politano, a centrocampo serve un miracolo

Per fortuna che sarà l’ultima partita del 2019 dell’Inter in campionato, perché di questi tempi tra infortuni e squalifiche la rosa nerazzurra non se la passa di certo bene. Antonio Conte, in vista della gara di sabato pomeriggio contro il Genoa a San Siro, arriverà infatti con una formazione a dir poco limitata. Non solo a centrocampo, dove l’emergenza va avanti da settimane, ma anche in attacco a causa dell’assenza di Lautaro Martinez squalificato.

Così, per la maglia dell’argentino – stando alle ultime di Sky Sport – sarà ballottaggio tra il giovane Esposito ed un Politano che nell’ultimo periodo ha avuto qualche difficoltà di troppo. A centrocampo, se Gagliardini e Sensi saranno ancora out ed un eventuale impiego sarebbe rischiosissimo, Borja Valero è uscito acciaccato dalla sfida con la Fiorentina, mentre Candreva appare in recupero. Insomma, a Conte stavolta servirà la bacchetta magica per chiudere al meglio questa prima metà di stagione.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!