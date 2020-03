Sky – Verso Juventus-Inter, dubbio Eriksen: domenica scorsa non avrebbe giocato, ora però…

Dopo la settimana di fuoco contraddistinta dal caos legato ai calendari, ora l’Inter può pensare a preparare al meglio il big match di domenica contro la Juventus. Una partita fondamentale per non perdere ulteriore terreno con i vertici della classifica.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il dubbio principale di Antonio Conte è legato all’utilizzo di Christian Eriksen. Il danese, una settimana fa, non avrebbe sicuramente giocato titolare perché veniva dal doppio impegno contro il Ludogorets in Europa League, ma ora con una settimana in più di lavoro può contendere il posto a Vecino che è momentaneamente in vantaggio. Da qui a domenica l’ex Tottenham può però recuperare terreno e prendersi la maglia da titolare in una della gare più importanti della stagione.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!