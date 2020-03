Sky – Verso Napoli-Inter: Sensi out, Conte ritrova Handanovic e Gagliardini

L’edizione serale di Sky riporta le ultime in vista di Napoli e Inter, che si affronteranno giovedì allo stadio San Paolo per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. Dall’infermeria di Appiano Gentile sono arrivate notizie non proprio positive sulle condizioni di Victor Moses. Il calciatore, arrivato dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto, si è sottoposto ad una risonanza magnetica, che ha evidenziato un risentimento muscolare alla coscia sinistra.

Non si conoscono i tempi di recupero, ma si prospetta uno stop di circa 15 gioni. Le buone nuove per Antonio Conte riguardano Samir Handanovic e Roberto Gagliardini. Il centrocampista ha smaltito il problema che lo affliggeva da settimane. Il capitano nerazzurro ritroverà il posto da titolare tra i pali, dopo un mese di stop.

Un recupero fondamentale per il tecnico dell’Inter. Bisognerà invece aspettare ancora qualche giorno per avere certezze sul rientro di Stefano Sensi, ancora non in gruppo e con poche speranze di scendere in campo contro i partenopei.

