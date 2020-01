Sky – Verso Udinese-Inter, Brozovic stringe i denti e potrebbe esserci. Ancora out Sensi e Gagliardini

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, è già tempo di pensare al campionato e alla gara di domenica sera contro l’Udinese. Per Antonio Conte, l’emergenza a centrocampo rimane anche se, come riportato da Sky Sport 24 poco fa, potrebbe ritrovare un elemento fondamentale.

Marcelo Brozovic infatti potrebbe farcela a recuperare per il match di domenica, anche se al momento è molto difficile da dire. Il giocatore ha alcuni problemi alla caviglia, potrebbe essere a disposizione con i friulani ma tutto sarà più facile da capire da domani, quando ci sarà il primo allenamento della settimana. Resta invece fuori Stefano Sensi che non recupererà dal risentimento al polpaccio sinistro (tornerà contro il Milan), idem Gagalirdini che sarà out almeno un altro mese.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!