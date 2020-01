Sky – Vidal-Inter: i nerazzurri ci proveranno imperterriti fino all’ultimo giorno e in caso vireranno su Eriksen

Continua il tira e molla tra Inter e Barcellona per Arturo Vidal. Il cileno è stata una richiesta specifica di Antonio Conte che farebbe di tutto per vestire di nerazzurro il giocatore già allenato alla Juventus. Dall’altra parte continua la strenua resistenza del Barcellona che cerca in ogni modo di respingere le offensive nerazzurre, a seguito anche della cessione di Alena e dell’infortunio di Arthur.

Nonostante ciò l’Inter non ha intenzione di mollare ma anzi ha deciso di provarci fino all’ultimo giorno disponibile; la svolta potrebbe arrivare dopo la partita di Supercoppa Spagnola, il cui esito potrebbe essere determinante. Nel caso in cui dovesse chiudersi definitivamente la porta che affaccia su Vidal, l’Inter sarebbe pronta a puntare tutto su Eriksen; per lui è pronta un’offerta che accontenterebbe il Tottenham, che altrimenti lo perderebbe a zero a giugno, e uno stipendio monstre per il giocatore.

