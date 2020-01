Sky – Young-Inter un matrimonio che si farà: manca il via libera dello United per farlo arrivare già a gennaio

Nonostante le pressioni del giocatore, il Manchester United continua a non mollare. Ashley Young ha già deciso di voler sposare il progetto Inter per chiudere in Italia la sua carriera ma continuano le resistenze dei red devils. La società ha addirittura proposto un rinnovo del contratto all’attuale capitano che però sembra rimanere inamovibile e convinto della sua scelta, come riportato da Sky.

L’accordo tra il club nerazzurro e il giocatore è totale; quest’ultimo aspetta solo il via libera dello United che però non è ancora convinto nel concederlo. Sta al giocatore fare pressione sulla società, e in quest’ottica potrebbe essere d’aiuto anche gli ottimi rapporti tra le dirigenze dei due club, come dimostrato dalla doppia operazione estiva che ha portato a vestire nerazzurro Lukaku e Sanchez.

